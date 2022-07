In ons land worden te snel en te vaak rug- en nekoperaties uitgevoerd. Nochtans is de meerwaarde van heel wat operaties niet altijd zo duidelijk — © DS

Brussel

Vanaf 1 september kan een multidisciplinair team zich buigen over wanneer en of een rug- of nekoperatie is aangewezen. “Deze hervorming moet leiden tot betere diagnoses, meer adequate behandelingen en minder onnodige rugoperaties”, zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).