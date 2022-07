Vicepremier Sophie Wilmès stapt definitief uit regering: “Ziekte van mijn man zal moeilijke strijd worden”

Sophie Wilmès heeft haar ontslag ingediend als vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen. Dat meldt ze in een persbericht.

Sophie Wilmès heeft donderdag de eerste minister op de hoogte gebracht dat ze uit de federale regering stapt. Later bood ze haar ontslag aan bij Koning Filip, die dat aanvaardde.

“De ziekte van mijn man zal een moeilijke strijd worden die ik aan zijn zijde en aan de zijde van onze kinderen wil voeren. Mijn huidige taken binnen de regering laten me dat niet toe. Met veel emotie denk ik aan alle mensen die ook moeten vechten tegen ziekte. Ik dank uit de grond van mijn hart de vele mensen, uit de hele maatschappij, die ons hebben gesteund, en dat nog altijd doen. Ik dank ook de premier en mijn federale collega’s die tijdens mijn afwezigheid de continuïteit hebben verzekerd. Aan hen, aan wie mij opvolgt en aan de hele regering wens ik succes en volharding, om de projecten en hervormingen die ons land zo hard nodig heeft, tot een goed einde te brengen”, laat Wilmès in een persbericht weten.

Eind april liet Wilmès al weten tijdelijk een stap opzij te zetten als minister door de ziekte van haar man. Premier Alexander De Croo nam tijdelijk haar rol als minister van Buitenlandse en Europese zaken over. Minister van Middenstand en KMO David Clarinval (MR) nam de bevoegdheid van Buitenlandse Handel over en haar taken als minister van de Federale Culturele Instellingen werden waargenomen door MR-staatssecretaris Mathieu Michel.

Door haar vertrek uit de federale regering zal Wilmès vanaf het begin van het nieuwe parlementaire jaar opnieuw zetelen in de Kamer.

“Bewondering”

Nadat Wilmès het nieuws wereldkundig maakte, reageerden collega-politici op sociale media vol ontzag op haar vertrek. Premier Alexander De Croo (Open VLD) schreef op Twitter “bewondering” te hebben voor de persoon die Wilmès is en voor de keuze die ze maakt. “Wij staan achter jou in de strijd die je samen met Christopher voert. Dank voor je toewijding en inzet de voorbije jaren. Dit is geen vaarwel, till we meet again!”

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) spreekt over bewondering: “Je gedrevenheid, dossierkennis, éclat en ambitie zijn een voorbeeld voor velen. Heel veel bewondering voor de keuze die je maakt. We gaan je missen in de regering, en denken aan je man en de hele familie.”

Minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen) spreekt dan weer over respect. “Oneindig veel respect voor jouw keuze, Sophie Wilmès. Gezondheid en familie gaan altijd voor. Veel moed en liefde in jullie strijd. Bedankt voor de fijne samenwerking.”

