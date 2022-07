GETEST. Wateralarm! Giraffen en krokodillen spuiten je helemaal nat bij Tarzan & Jane

De grote bogentunnel is de absolute favoriet van Vik en Lieke. — © Tom Palmaers

Een tropische boom die emmertjes water over je kiept of een giraffe die je helemaal nat sproeit: in het gloednieuwe waterspraypark van Tarzan & Jane kijk je best uit je doppen. “Hierover wordt héél trots verteld tegen de vriendjes.”

Wie?

Lieke (7) en broer Vik (5) trippelen van ongeduld. Ze kwamen al eens ravotten in de binnenspeeltuin van Tarzan & Jane in Heusden-Zolder, maar het waterspraypark is ook voor hen gloednieuw.

Wat?

Een waterspraypark van 250 m² met zowel krachtige als zachte sproeiers, waardoor ook de allerkleinsten kunnen spelen zonder verdrinkingsgevaar.

© Tom Palmaers

Als we van de grote binnenspeeltuin de oversteek naar buiten maken, valt meteen de rust op die het waterspraypark uitstraalt. Hier geen joelende kinderen – niet slim om met open mond voorbij de shooters te lopen – of ouders die de naam van zoon of dochter tieren. Vanop het ruime terras kan je immers perfect de waterzone in de gaten houden.

Gelukkig heeft Lieke een fluoroze badpak aan, waardoor we haar al snel spotten in de felgekleurde bogentunnel. Met aan elke kant een handvol sproeiers op haar gericht, lijkt het één grote regendouche waar ze als een ballerina door huppelt. Ook Vik is het met zijn zus eens: dit is nu al de topper van het waterspraypark.

© Tom Palmaers

Terwijl Lieke vlug over de stralen van de sproeier op de grond springt, rent Vik naar de blauwe watertrampolines wat verderop. Daar houdt hij af en toe stiekem een paar gaatjes dicht, waardoor het water in zijn gezicht spettert. “Ik ben ook nog niet uitgegleden hier”, vertrouwt Vik ons toe, terwijl links van hem een peutertje toch struikelt over haar eigen voeten.

Junglethema

Ondanks de liters water blijft de stevige ondergrond zonder slipgevaar. Rondom de waterzone liggen grasmatten, waardoor ook de zwoelste temperaturen niet voor pijnlijke voetjes zorgen. Het junglethema van binnen trekt Tarzan & Jane ook door naar buiten. Tussen de lage keien spuit een krokodil vrolijk water in de lucht, terwijl van bovenaf een giraffe je helemaal nat maakt. In het groen naast het spraypark houdt ook een familie schildpadden een oogje in het zeil.

© Tom Palmaers

Conclusie?

Het waterspraypark is zeker geen daguitstap, maar vormt bij zomerse temperaturen de ideale combo met de grote speeltuin. Tussen het klimmen en klauteren rennen Lieke en Vik nog enkele keren naar buiten om zich te verfrissen tussen de sproeiers. “Hierover gaan ze zeker héél trots vertellen tegen hun vriendjes”, knipoogt mama Elien.

Praktisch?

Bij een ticket voor de binnen- en buitenspeeltuin Tarzan & Jane is toegang tot het waterspraypark inbegrepen. Kinderen tussen 2 en 12 jaar betalen 12 euro, volwassenen en peuters mogen gratis binnen op vertoon van identiteitskaart of Kids-ID. Vergeet je zwemkledij en handdoek niet. Je kan je ter plaatse omkleden in de kleedhokjes.

© Tom Palmaers

Tarzan & Jane, Michel Scheperslaan 183 in Heusden-Zolder. In de schoolvakantie elke dag open van 10 tot 19 uur. Het waterspraypark is enkel geopend bij mooi weer. https://www.tarzanenjane.be/