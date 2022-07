Acteur Sebastian Stan onder vuur nadat hij Pamela Anderson tagt in bericht over “traumatische” show

De Amerikaanse acteur Sebastian Stan ligt onder vuur door een bericht dat hij op Instagram plaatste. De acteur werd genomineerd voor een Emmy voor zijn rol in de miniserie ‘Pam & Tommy’ en deelde dat nieuws op sociale media. In dat bericht tagde hij ook Pamela Anderson, en dat zorgt voor kritiek.

Sebastian Stan en Lily James zijn beiden genomineerd voor een Emmy voor hun vertolking van Tommy Lee en Pamela Anderson in de miniserie Pam &Tommy, een fictiereeks gebaseerd op de turbulente relatie tussen Anderson en Mötley Crue-drummer Tommy Lee. Daarin staat vooral het verhaal rond hun gelekte sekstape centraal. En om die nominatie te vieren postte Stan een uitgebreid bericht op Instagram. Daarin bedankte hij iedereen die meegewerkt heeft aan de serie, maar het is vooral zijn afsluitende boodschap die veel kritiek uitlokt.

“Pam & Tommy gaat over een misdaad die plaatsvond zonder toestemming. Het was een misdaad op privacy, een misdaad op liefde, een misdaad op familie, en een misdaad waar we ALLEMAAL schuldig aan waren, als media en publiek samen, en het is nu actueler dan ooit. Ik hoop dat dit alleen maar kan helpen om het gesprek voort te zetten dat we aan het licht hoopten te brengen, en dat we eraan kunnen denken om onze projecties en onze wellustige houdingen opnieuw te onderzoeken, niet alleen tegenover @pamelaanderson en @tommylee, maar ook tegenover onszelf en onze uitbuiting van elkaar”, schreef hij.

Het feit dat hij Anderson in het bericht heeft getagd, zorgt voor controverse. Anderson zou nooit haar toestemming gegeven hebben voor de miniserie en het hele proces zou blijkbaar de “traumatische ervaring” opnieuw naar boven gehaald hebben. Dat Stan ook zegt dat “we allemaal schuldig zijn” en het een misdaad op privacy is, zorgt voor bijkomende kritiek.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)