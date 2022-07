Overal glitter, veel kleur, en een streepje bloot: met deze stijltips val je op tijdens Tomorrowland

Na een gedwongen pauze van twee jaar is provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom weer helemaal klaar om feestvierders van over de hele wereld te verwelkomen tijdens drie weekends Tomorrowland. Tickets op zak, maar nog geen idee welke outfit je dit jaar zal aantrekken? Met deze tips maak je een spetterende indruk op het festivalterrein.

Een streepje kleur

BV-kapper Jochen Vanhoudt ziet de haarmaskers met frivole kleuren uit de virtuele deuren van zijn webshop vliegen. Vooral de roze tint en het appelblauwzeegroen, die na drie wasbeurten volledig vervaagd zijn, zijn hits.

Haarglitter

Ook in je haar mag je uitbundig zijn met glitter. Schaf een liquide gel aan, en breng er glitters in aan met een borsteltje. Zet de rest van je haar wel vast door ze bijvoorbeeld in dotjes te draaien. Dan waaien haar en glitters niet op een ongewenste plaats in je gezicht.

Een diamanten gezicht

Mag het iets meer zijn dan glanzende oogschaduw? Versier je gezicht met glinsterende stickertjes. Je vindt ze in de rayons met speelgoed voor de kleinsten en sommige zijn zelfklevend. Wil je voorkomen dat je ze eraf zweet, bevestig ze dan met een druppeltje wimperlijm.

Plateauzolen

Je ziet er niet alleen meer mee, je XXL-boots maken ook dat je van kop tot teen de show steelt. En je kunt er perfect mee tegeldansen. Misschien kan dat paar ballerina’s in je handtas om te voorkomen dat je er kilometers mee stapt naar de camping of auto. Liever origineel met platte schoenen? Draag je favoriete sneakers in twee verschillende kleuren.

Een beetje lingerie

Mooie behatop die gezien mag worden, maar altijd verscholen zit onder je kleren? Op Tomorrowland staat ie beeldig met een short. Sommige dames laten de beha thuis en halen een bandana uit de lade die er dienst voor doet.

Geef je vleugels

Het moeten niet altijd vlaggen zijn die wapperen: ook vleugels voegen iets toe aan je look. Deze man op Burning Man combineerde het met een lederen harnasje en een slip met glans, gevederde oorringen zijn iets subtieler in het vederdepartement.

Eigen ontwerp

Niets origineler dan zelf een opvallend stuk in elkaar te knutselen. Nog ergens een oude hoed of pet liggen? Dan kun je jouw creativiteit er volledig op loslaten. Versier met steentjes, glitters, kettingen of maak er een kleurrijk exemplaar van waar de mad hatter jaloers op zou zijn. Tip: haal een lijmpistool in huis.