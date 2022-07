Wie we daar hebben: Chris Froome duikt in koninginnenrit plots op in de kopgroep, met dank aan landgenoot en meesterdaler Tom Pidcock

U had het misschien nog niet door, maar ook viervoudig Tourwinnaar Chris Froome is aanwezig in deze Ronde van Frankrijk. De 37-jarige Brit, actief bij Israel-Premier Tech, is intussen bezig aan zijn tiende Tour. In de koninginnenrit stak Froome voor een eerste keer zijn neus aan het venster. Hij ging samen met landgenoot Tom Pidcock op zoek naar de vroege vlucht. Met succes, want dankzij de uitstekende daalkunsten van Pidcock kwam het duo uiteindelijk vooraan aansluiten.