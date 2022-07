Hasselt

De Europese Unie heeft de lijst van invasieve uitheemse planten- en dierensoorten uitgebreid met 22 nieuwe namen. De verspreiding van deze soorten in Europa zou aanzienlijke milieuschade kunnen veroorzaken en daarom moeten de lidstaten preventief en snel optreden. Eén nieuwe soort is al in Limburg opgedoken.