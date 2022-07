PODCAST. Henk (71), de Nederlandse XTC-producent die bijna in een cel gestorven is

Henk, wiens echte naam bekend is bij de redactie, is een 71-jarige gedetineerde in de gevangenis van Hasselt. De Nederlander wordt in 2020 gearresteerd op het Italiaanse eiland Sardinië. De man staat op dat moment geseind, nadat hij bij verstek veroordeeld werd tot 8 jaar cel voor betrokkenheid bij het opzetten van drugslabo’s in de grensregio.

De zaak gaat in 2013 aan het rollen wanneer Henk, die in België woont, gevat wordt bij een politie-inval. Voor de correctionele rechtbank krijgt Henk een celstraf van 6 jaar, maar hij gaat in beroep omdat hij naar eigen zeggen met de hele zaak niets te maken heeft. Voor het hof in Antwerpen krijgt de man – die in 2004 al eens veroordeeld werd voor het maken van xtc-pillen – dus nog twee jaar extra, wat het totaal op 8 jaar cel brengt.

Journalisten Phillip Pergens en Kato Poelmans kregen voor deze special de uitzonderlijke kans om, samen met fotograaf Sven Dillen, drie 70-plussers te interviewen in de gevangenis van Hasselt. Niet zozeer over de feiten die ze pleegden, maar vooral over hoe ze als bejaarde gedetineerden het gevangenisleven ervaren.

© Sven Dillen

BELUISTER OOK DEEL 1. Jos (76) kreeg nog nooit een verkeersboete, wel 9 jaar cel voor doodslag

Je kan deze aflevering ook beluisteren via je favoriete podcastapp: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Castbox, ...

BELUISTER OOK DEEL 2. Jean (86), de oudste gevangene van Hasselt: “Voel me te goed om hier te sterven”

Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.