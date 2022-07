Politie ultrazichtbaar en veiliger op de weg met opvallend Battenburgpatroon

Vanaf deze week rijden in de politiezone Carma politiewagens met een nieuwe opvallende markering. Het geblokte en reflecterende Battenburgpatroon moet de interventieploegen beter zichtbaar maken. Het proefproject start deze zomer ook in de politiezones Lanaken-Maasmechelen en Limburg Regio Hoofdstad.

Door de bescheiden bestickering van politiewagens moeten weggebruikers soms goed kijken of het de politie is die naar een dringende interventie snelt en waarvoor men aan de kant moet, of dat het een gehaaste witte werkcamionette is waarvoor men niet moet wijken. “Voor prioritaire voertuigen is het belangrijk dat ze erg zichtbaar zijn en meteen opvallen in het verkeer. Ze moeten files passeren, door het rode licht rijden en drukke kruispunten oversteken. Het risico op een aanrijding is dan reëel. Onze klassieke combi heeft veel wit. Het Battenburgpatroon valt meteen op. Dit verhoogt de veiligheid van de politie maar ook van de andere weggebruikers”, zegt waarnemend korpschef Geert Verheyen van de politiezone Carma.

© politiezone Carma

In de zone Carma is deze week het eerste voertuig met Battenburgpatroon toegekomen. “Erg opvallend, een groot verschil met de andere interventievoertuigen”, zegt waarnemend korpschef Verheyen. “Doordat er meer reflecterende stroken zijn, wordt het voertuig ook bij schemer veel beter opgemerkt.” Uit tests is gebleken dat het Battenburgpatroon de voertuigen tot vier keer beter zichtbaar maakt. De reflectie en zichtbaarheid van de bestickering verbleekt amper door de zon.

Proefproject

Naast de zone Carma nemen ook de korpsen van LRH en LAMA deel aan het proefproject van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar worden de opvallende interventievoertuigen binnen een paar weken geleverd. Het Vias Institute voor de verkeersveiligheid onderzoekt of de nieuwe look een verbetering is voor de veiligheid. Dit gebeurt onder andere aan de hand van cijfers over ongevallen met politievoertuigen.

© Politie Carma

Vorig jaar startte de lokale politie van Antwerpen met het extra zichtbaar maken van prioritaire politievoertuigen. Ze kozen voor gekleurde blokken in blauw en fluo geel. Het Battenburgpatroon wordt in meerdere Europese landen gebruikt op voertuigen van hulpverleningsdiensten. De Britse politie startte er midden jaren 90 mee op de flanken van de politiewagens. Voor dringende geneeskundige hulp wordt het patroon in groen-geel op ambulances gekleefd.

© rr

Nog een fijn weetje: de benaming Battenburgpatroon komt van de dubbelkleurige cake met schaakbordpatroon, omhuld met een laagje marsepein.