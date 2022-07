Premier De Croo tijdens herdenking overstromingen: “Inwoners van de mooiste vallei ter wereld gingen door de hel”

Op 14 juli 2021 begon een van de ergste natuurrampen in de Belgische geschiedenis. Stortbuien en overstromingen gingen vooral in Wallonië verwoestend tekeer, ook nog op 15 en 16 juli. Bijna 10.000 hectare stond er blank, 39 mensen lieten het leven.

Donderdagmiddag vond in de Luikse deelgemeente Chênée, aan de oevers van de Vesder, een nationale plechtigheid plaats, niet alleen om de slachtoffers te herdenken, maar ook om de hulpverleners en vrijwilligers te eren. Naast het koningspaar en de premier woonden onder anderen Waals minister-president Elio Di Rupo (PS), Luiks burgemeester Willy Demeyer (PS) en vertegenwoordigers van de civiele bescherming, de politie en de brandweer de ceremonie bij. Ook verscheidene families die getroffen werden door de overstromingen, waren aanwezig. Alles samen waren er meer dan 400 deelnemers.

“14 juli 2021 is een datum die voor altijd in onze harten en herinneringen gegrift zal zijn”, zei minister-president Di Rupo. Burgemeester Demeyer, die sprak in naam van de burgemeesters van de 209 getroffen gemeenten, had het over de “verwoesting, verslagenheid en dood” die de overstromingen brachten.

Ook premier De Croo nam het woord. Hij uitte “in naam van al onze landgenoten” zijn medeleven aan de slachtoffers en hun nabestaanden en bedankte iedereen die geholpen heeft om “de wonden te helen van deze ramp”.

De eerste minister citeerde de Franse schrijver Victor Hugo, die over de Vesder schreef als ‘een bergrivier’ die ‘soms een ravijn, vaak een tuin, altijd een paradijs’ is. “Maar een jaar geleden gingen de inwoners van de mooiste vallei ter wereld door de hel”, aldus De Croo.

Een minuut stilte gevolg door de Brabançonne vormden het slot van de plechtigheid. Daarna namen koning Filip en koningin Mathilde de tijd om families die het slachtoffer werden van de overstromingen, te ontmoeten.