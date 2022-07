Basketbalcoach Johan Roijakkers keert terug naar Bree Basket

Johan Roijakkers wordt de nieuwe coach van Bree in 2de Landelijke.

De Nederlandse Belg keert terug naar de club waar hij zijn professionele coachcarrière begon. Eerst als assistent-coach van Chris Finch in eerste nationale, later als coach en coördinator van het nieuw opgerichte Bree Basket. Na Bree volgde hij Finch eerst naar Bergen en daarna naar de Rio Grande Valley Vipers (satellietclub van NBA-team Houston Rockets).

Als headcoach begon hij in 2011 zijn buitenlands avontuur in Prievidza (Slovakije), waar hij kampioen werd. Daarna verbleef Roijakkers acht jaar bij het Duitse BG Göttingen (kampioen 2de klasse in 2014) en 1,5 jaar bij Brose Bamberg. Begin 2022 kwam Roijakkers terecht bij het Italiaanse Varese. Hij loodste de legendarische club uit de degradatiezone naar de middenmoot.