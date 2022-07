PODCAST. Hoe Paul McCartney tientallen fans voorbijliep om een praatje te slaan met Cedric Maes van The Sore Losers

Sinds Cedric Maes de mentale stap zette van Dilsen-Stokkem naar het Los Angeles van Guns N’ Roses is hij een festivalbeest pur sang. Niet dat je hem zo vaak aantreft op de weide, maar met zijn bands El Guapo Stuntteam, The Sha-La-Lee’s en The Sore Losers kwam hij al op honderden festivalpodia terecht. In België, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Kroatië en de Verenigde Staten.