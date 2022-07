22-jarige Tim Van de Velde trekt zonder verwachtingen naar de WK-start: “Ik kan alleen maar verrassen, des te beter”

“Het feit dat ik hier zonder druk aankom is zeker een voordeel want ik ben echt ontspannen. Ik denk dat ik met deze mentaliteit nog beter kan presteren. Ik kan mezelf alleen maar verrassen, mentaal is dat makkelijker”, aldus Van de Velde.

Hoewel hij een beetje last heeft van het feit dat zijn hotelbedden iets te kort zijn voor zijn lengte, voelt Van de Velde zich perfect uitgerust voor het WK. “Ik heb niet te veel last gehad van de jetlag en voel me echt goed. Ik hoop dat de vorm nog beter wordt en te bevestigen wat ik dit seizoen al gedaan heb en een goede race neer te zetten. Het is lastig om een bepaalde chrono als doel te bepalen, omdat de ene race vanuit tactisch oogpunt heel anders kan zijn dan de andere.”

De atleet van AC Duffel gaf toe dat zijn belangrijkste focus deze zomer het EK in München in augustus is. “Dit WK zal een fantastische leerervaring zijn en het kan me zeker helpen in de toekomst. Het is ook een echte test om te zien waar ik sta.”

Van de Velde is blij om eindelijk te kunnen deelnemen aan een groot kampioenschap na de annulering van het EK 2020 vanwege de coronapandemie en een knieblessure die hij in 2021 opliep tijdens een arbeidsongeval. “Het is gewoon te gek om hier te kunnen zijn”, besloot hij met een glimlach.