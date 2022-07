Rust en een glas wijn in Kinrooi: “Onze grote steiger heeft een zeker Monacogehalte”

Waar vier je beter vakantie dan aan het water? Wij slenteren een hele zomer langs Limburgs mooiste jachthaventjes, benieuwd naar wat er te beleven valt. Deze week: De Spaanjerd in Kinrooi, waar de rust regeert en grote jachten aanmeren. “Welkom in de grootste binnenhaven van West-Europa.”

In het meest noordoostelijke stukje van onze provincie, de Nederlandse grens kietelend, ligt de Spaanjerd. Een jachthaven waarvan de naam verwijst naar de middeleeuwen, naar de Spaanse Nederlanden. Dit prachtig recreatiegebied hebben we te danken aan de grootschalige grindwinning vanaf de jaren 50. “Vroeger waren hier akkers, nu grote grindmeren. De ontginningsmaatschappijen moesten een som in het grindfonds storten. Onder meer met dat geld zijn de investeringen gedaan om van de Spaanjerd de grootste binnenhaven van West-Europa te maken”, legt Koen Prikken, directeur van de Maaslandse Recreatiecentra (Marec) uit.

Van optimist tot luxejacht

Net geen duizend ligplaatsen telt de Spaanjerd. “Die zijn nagenoeg volzet”, weet Prikken. Wie struint langs de haven, spot jachten van 15 meter en langer. Er liggen zelfs pareltjes tussen van meer dan een half miljoen euro. Maar ook wie zijn eerste zeilstappen zet in een optimist kan terecht in de haven in Ophoven. “Voor alle budgetten is wat wils. Een zeilboot heb je al voor 2.500 euro, een waterskiboot voor zo’n 5.000 euro”, rekent Prikken uit. “Maar onze grote steiger heeft toch een zeker Monacogehalte. Er liggen Linssen Jachts van zo’n 700.000 euro tussen. Bedrijfsleiders met enorme huizen komen naar hier om op het achterdek van hun boot te genieten van de rust en een glas wijn. Het is een groot contrast met hun haastig leven.”

Troeven

De duizend boten dobberen op het einde van het bevaarbare gedeelte van de Maas. “Om in treintermen te spreken: wij zijn een eindstation. Onze gasten komen naar hier voor de rust. Voor de connectie met de natuur en om te fietsen. Er is bijgevolg geen behoefte aan animatie, wij zijn geen bungalowpark”, weet Prikken. “De Spaanjerd is de ideale startplaats om de kanalen op te gaan. Onze gasten komen onder meer uit België, Nederland en vooral Duitsland. Voor onze oosterburen zijn de Maasplassen het eerste grote water. Hier heerst de ideale vakantiesfeer om uit de grote steden te ontsnappen. Zeilers komen hier aan hun trekken omdat wij op de waterplas een olympische driehoek kunnen uitzetten, over een afstand van een mijl op een mijl. Buiten op zee kan je dat nergens anders vinden.”

Drijvende bungalow

Tussen de jachten liggen in de Spaanjerd nog enkele opmerkelijke boten die lijken op huisjes op een platform. “Drijvende bungalows”, bestempelt Seppo Hensgens ze. Hij is de zaakvoerder van Otter Easy Houseboats. “Hier moet je niet in klauteren. Het is zoals een woning op de benedenverdieping, maar dan op een boot. Sinds een jaar of tien verhuren wij deze boten. Het is een fenomeen dat komt overwaaien uit Duitsland. Na een stoomcursus mag iedereen er mee varen. Voor 150 euro per nacht kunnen vier personen ervan genieten. Waan je kapitein voor een dag, een weekend of langer.”

Vijf tips in de buurt

Fietsen langs pittoreske Maasdorpjes

Met nummer 22 snijdt een van de drukste knooppunten van het Limburgse fietsroutenetwerk door de Spaanjerd. Van hieruit zet je koers richting pittoreske Maasdorpjes die zich weven als een snoer door het groene landschap. Maak kennis met Ophoven, Geistingen (foto) en nog zoveel meer.

Tweejaarlijks verandert Geisitingen in het rozendorp aan de maas. — © Visit Kinrooi

Het witte stadje Thorn

Op een steenworp en net over de grens ligt het witte stadje Thorn. De geschiedenis gaat terug naar meer dan duizend jaar geleden. Thorn staat bekend om zijn monumentale panden, geplaveide straatjes en vooral de bijzondere witgeschilderde huizen.

Wandelen in Stamprooierbroek

Een van de meest onderschatte stukjes Limburgse natuur is het Stamprooierbroek. Dit grensoverschrijdend natuurgebied bevat elzenbroekbossen, wilgenstruwelen, natte graslanden, open moeraszones en heide. Vooral die eerste twee komen in Vlaanderen minder vaak voor. Geniet van de stilte en de rijkelijke fauna (libellen, vlinders …) en flora.

Vertrekpunt: Parking Woutershof, Grootbroekstraat in Kinrooi. Info: https://limburgs-landschap.be/stamprooierbroek/

Zwemmen aan De Steenberg

Nog meer waterfun gezocht? Daarvoor kan je terecht aan natuurbad en zandstrand De Steenberg. Geniet van een dagje strand in Kinrooi. En dat kan nog eens gratis ook. Luieren, zonnen, zandkastelen bouwen … Redders houden er op zonnige dagen een oogje in het zeil. Het strandhuis biedt alle accommodatie, inclusief kleedkamers. Weet wel dat honden niet toegelaten zijn op het strand.

De Steenberg, Dalerweg 1 in Kinrooi.

Aan horeca geen gebrek

Rond de Spaanjerd kan je op verschillende plekken genieten van een hapje en een drankje. Dat kan zelfs zonder je ver te moeten verplaatsen. Hotel-restaurant De Spaenjerd ligt vlakbij. Geniet er van Limburgse vlaai of van de betere brasseriekeuken met zicht op de oevers van de Maas.

De Spaenjerd, Maasstraat 84 in Kinrooi. Info: http://www.maashotels.be/de-spaenjerd