PODCAST. Het verhaal achter de legendarische Zoo van Zwartberg: het begon met een leeuw op café

Tot in de jaren ‘90 was er een gigantische dierentuin in Genk, de legendarische Zoo van Zwartberg. Het verhaal begon vanuit liefde voor dieren, maar liep tragisch af toen de zoo noodgedwongen de deuren moest sluiten. Hoe kon het zover komen?

In het eerste deel van onze nieuwe, zesdelige podcast De Zoo van Zwartberg duiken journalisten Lien Vande Kerkhof en Kato Poelmans de geschiedenis in: hoe is het idee van een dierentuin in Genk ontstaan? Wie zijn eigenlijk de mensen achter de dierentuin?

Lien en Kato horen van Bart Wauters, de kleinzoon van de eigenaars van de zoo, een intrigerend verhaal over het eerste dier van de dierentuincollectie. Maar de belangrijkste persoon waar Lien en Kato deze aflevering naar op zoek gaan is Guido Wauters, de vader van Bart en zoon van de dierentuindirecteur. Guido was zelf betrokken bij de Limburgse Zoo en zou dus een schat aan verhalen kunnen vertellen. Al blijkt het niet gemakkelijk om hem te strikken voor een interview.

Je kan deze aflevering ook beluisteren via je favoriete podcastapp: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Castbox, ...

Guido (links) en zijn zoon Bart Wauters. — © Boumediene Belbachir

Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.