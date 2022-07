Kangoeroes Mechelen presenteert met DeAndre Davis derde Amerikaanse versterking

Coach Kristof Michiels en zijn sportieve staf willen snel klaar zijn met hun huiswerk richting de nieuwe campagne in de BNXT League en de FIBA Europe Cup. Na Richmond Aririguzoh en Brian Fobb presenteren de Maneblussers met DeAndre Davis een derde Amerikaanse versterking. DeAndre Davis is een 27-jarige en 2m01 grote power forward die zijn opleiding onder meer genoot aan de Alcorn State University. In Europa was hij de voorbij drie seizoenen bij Iskra Svi (Slowakije), Boras (Zweden) en het Poolse Trefl Sopot actief. Bij Sopot tekende hij vorig seizoen voor een gemiddelde van 8 punten, 6 rebounds en 1 assist

Kangoeroes Mechelen opent de BNXT League op 2 oktober met een verplaatsing naar Brussels. Op 10 oktober ontvangt het in de Mechelse Winketkaai kampioen Oostende.