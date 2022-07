Toeloop Dreamville-camping Tomorrowland zo groot dat deuren uur eerder open moeten

De eerste bezoekers voor DreamVille, de camping voor Tomorrowland, zakten reeds voor zonsopkomst af naar de Rumstsestraat in Reet en de Bosstraat in Boom. De organisatoren hadden aangekondigd dat de poorten van de camping om elf uur zouden openen maar om veiligheidsredenen deden ze dat reeds een uurtje vroeger.



Voor dag en dauw daagden donderdagochtend de eerste bezoekers op aan de ingang van het kampeerterrein. Nadia Kaompoats (24) was reeds om vijf uur ’s ochtends met haar vrienden aanwezig. Toch waren ze niet de eersten. Naar eigen zeggen verzekerde ze zich hierdoor wel van een mooi plaatsje op het terrein.

“We zijn gisteravond om 16.30 uur in Denemarken met de auto vertrokken”, aldus Nadia. De grote successen van haar landgenoten in de Ronde van Frankrijk laat ze voor dit festival maar wat graag aan zich voorbij gaan.

Nadia (tweede van links) met haar vrienden uit Denemarken verkiezen Tomorrowland boven de Tour de France. — © jw

“Het voordeel van zo vroeg te vertrekken is dat je onderweg weinig verkeer hebt, waardoor we na een rit van meer dan twaalf uur reeds arriveerden. Hier keken we al lang naar uit. Maar nu eerst even bekomen om er vanavond al een eerste keer in te vliegen.”

Het vijftal uit Limoges met uiterst rechts Lorine. — © jw

Even verder wacht ook Lorine (23) samen met haar vrienden geduldig op het moment dat de poorten van DreamVille openen. “Wij zijn net voor middernacht in Limoges in Frankrijk vertrokken. Na een rit van 650 kilometer arriveerden we hier om zeven uur ’s ochtends. Het verwonderde ons dat er op dat moment toch al heel wat volk stond te wachten. Het is voor mij de tweede keer dat ik naar Tomorrowland ga, een festival zoals dit hebben we in ons land niet.”

Brazilië

Lio, Luis, Gabriel en Killiton stonden helemaal vooraag de toegangspoort. — © jw

Helemaal vooraan in de rij staat Luis Castro (26) uit Brazilië. “Maar ik woon al een tijdje in Brussel hoor”, is zijn reactie. “Samen met nog drie andere Brazilianen, die ook in België wonen en werken, ga ik er van donderdag tot maandag een feestje van maken. Het is de eerste keer Tomorrowland voor mij, maar ik hoorde er zoveel leuke dingen over dat ik er zeker bij wilde bij zijn.”

Over de koppen lopen

Reeds voor de opening van het kampeerterrein moesten medewerkers dranghekkens plaatsen. — © jw

Op het plein voor de gigantische toegang was het tegen tien uur in de voormiddag al over de koppen lopen. Hierdoor besliste de organisatie om een uur eerder de poorten tot het campingterrein te openen.

Jeff Bernaerts (25) uit Schoten laat zich achteraan het toegangsterrein echter niet opjagen. “Er is plaats genoeg. Het is trouwens de zevende keer dat ik erbij zal zijn”, lacht hij. “Meer nog, dit jaar zal ik drie weekends van de sfeer en de muziek kunnen genieten.”

Het grote geheim is dat hij zich samen met zijn broer Jules en zus Eline de komende weekends als helper liet inschrijven. “We helpen achter de toog”, zegt Eline (18). “En nog een andere broer zal als lid van het dj-duo Zee & Myer het derde weekend op zondag achter de draaitafels van een van de podia staan. Welk dat is moeten we nog uitzoeken, maar daar hebben we ruim de tijd voor. Hopelijk kunnen we daar ook bij zijn.” (JEF WIJCKMANS)