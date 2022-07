Opnieuw punten voor Wout van Aert: groene trui laat niets aan het toeval over en grijpt zeven punten

De missie van Wout van Aert is duidelijk. De groene trui zo snel mogelijk veiligstellen en daarnaast ploegmaat Jonas Vingegaard aan de eindoverwinning helpen. Van Aert liet in de koninginnenrit richting Alpe d’Huez niets aan het toeval over en demarreerde weg uit het peloton om de overgebleven groene puntjes te pakken.

Wout van Aert in de aanval. Het lijkt zowaar een traditie te worden in deze Ronde van Frankrijk. Nadat er eerder al een kopgroep vertrok, wou Van Aert niets aan het toeval overlaten voor de groene punten. Van Aert schudde even aan de boom en kon solo de overgebleven zeven punten wegkapen. De groene trui komt zo wel heel dichtbij.

Kobe Goossens (Intermarchée-Wanty Gobert) won in de kopgroep de tussensprint. Toch een mooie bonus voor de ploeg die dit voorjaar de absolute revelatie was in het peloton.