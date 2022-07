Prinses Delphine kiest voor outfit van jonge Limburgse designer op nationale feestdag

Het is nog even wachten om te zien wat de Belgische royals zullen aantrekken op de nationale feestdag, maar prinses Delphine kiest op 21 juli alvast voor een Limburgse outfit. Zij woont haar tweede defilé bij in een ontwerp van de jonge Limburgse designer Pol Vogels. Dat heeft ze zelf gezegd in de kranten van Sudpresse.

“Ik wil een outfit die vrede en hoop vertegenwoordigt, wat erg belangrijk is gezien de actualiteit”, zei de prinses. Die outfit vond ze bij de excentrieke Pol Vogels, die doorgaans voor mannen ontwerpt en wat vrouwenmode betreft dus aan zijn debuut toe is.

LEES OOK:

De 25-jarige ontwerper uit Heusden-Zolder studeerde af aan het SASK in Sint-Niklaas en zijn werk knipoogt naar zijn achternaam. Hij verwerkt graag foto’s van duiven in zijn kleding. “Ik hou van vogels. Ze verbinden hemel en aarde”, staat er op zijn Instagram-pagina, die wordt gevolgd door duizend mensen. Enkele van zijn designs als ode aan carnaval en de duivensport waren reeds te zien tijdens een expositie in de Waalse carnavalstad Binche.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vogels put zijn inspiratie voor een deel uit oude foto’s van zijn vader en grootvader en de typische outfit van duivenmelkers, maar ook kunst van Belgische artiesten onder wie René Magritte en Roger Raveel geven zijn ideeën vorm. Dat alles vertaalt zich in oversized silhouetten, gedomineerd door de kleuren blauw, roze, wit, geel en bruin. Als eyecatcher voegt hij vaak veren en linten toe Om te zien hoe prinses Delphine eruitziet in zijn allereerste creatie voor dames is het wachten tot 21 juli.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vorig jaar koos de royal ook voor een opvallende outfit van Erratum Fashion uit Molenbeek, dat Afrikaans geïnspireerde mode maakt. Achter dat label zit ontwerpster Siré Kaba (39). De naam van haar label betekent “De fouten uit het verleden herstellen”. De ontwerpster zegt zo postkoloniale stereotypen over Afrika te willen bestrijden. Delphine die koos voor een label met zo’n filosofie op de hoogdag van de Belgische monarchie was een heus statement.