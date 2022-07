Zaakvoerder is op zoek naar klant bij wie verkeerde betaling gebeurde: “Kassierster rekende 1.000 euro te veel aan”

Op de Facebookpagina van de dierenspeciaalzaak is een opvallend bericht verschenen. Iemand betaalde op vrijdag 8 juli te veel én de zaakvoerders willen die fout graag rechtzetten. “Vrijdag heeft onze kassierster bij een klant per ongeluk 1.000 euro te veel aangerekend”, zegt zaakvoerder Charlie Holvoet. “De kassierster heeft per ongeluk een ‘1’ te veel ingetikt op de bancontactterminal en zo 1.000 euro te veel aangerekend. We proberen via de bank en de betaalprovider de klant op te sporen, maar dit neemt enige tijd in beslag.”

De zaakvoerder gebruikte de Facebookpagina de afgelopen jaren ook al in het omgekeerde geval: om dieven op te sporen of te wijzen op bewijzen van diefstal. Onder het motto ‘eerlijk duurt het langst’ gebruiken ze het sociale mediakanaal nu ook om fout verworven geld terug te geven aan de rechtmatige eigenaar.

Bewijs nodig

Niet iedereen kan echter zomaar het geld gaan oppikken. “Het gaat om een klant die twee vijverproducten heeft aangekocht bij ons. Wij weten om welke producten het gaat, de klant weet dat ook. Daarnaast weten wij ook het bedrag en het uur van de aankoop.”

Wie zich aangesproken voelt, mag zich, met een bewijs van het rekeningafschrift, een foto van je betaalapp volstaat ook, bij de winkel aanmelden.

Het bericht levert heel wat hilariteit op op sociale media, maar de rechtmatige eigenaar lijkt voorlopig nog niet gevonden.