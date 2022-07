OPROEP. Ben jij aan het puffen en zweten bij 45 graden in de warmste steden van Europa?

De Plaza de España in Sevilla. Momenteel is het tot wel 45 graden in de Zuid-Spaanse stad. — © AFP

Sevilla/Córdoba

Hoewel het in Limburg volgende week uitzonderlijk warm wordt, tot wel 38 graden, is dat niets in vergelijking met de warmste steden van Europa. In Sevilla en Córdoba in het zuiden van Spanje is het momenteel een verschroeiende 45 graden.