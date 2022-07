Kangoeroes Mechelen in aantrekkelijke poule in FIBA Europe Cup, Telenet Giants Antwerp mogelijk tegen Roel Moors en Göttingen in kwalificaties

De loting van de FIBA Europe Cup bracht voor Kangoeroes Mechelen een attractieve poule. De vice-kampioen zit met onder meer het Spaanse Malaga in groep E. Telenet Giants Antwerp moet de kwalificaties afwerken. Het zit wel rechtstreeks in de halve finale. In een eventuele finale wacht misschien een clash met ex-coach/speler Roel Moors die met het Duitse Göttingen wel in de kwartfinales van de kwalificaties moet aanvatten.

Ex-Belgian Lion Axel Hervelle, momenteel sportief directeur bij Spirou Charleroi, verzorgde in het Duitse München mee de loting van de FIBA Europe Cup. De ex-vedette van onder meer Real Madrid bracht voor Kangoeroes Mechelen een aantrekkelijke poule. De Maneblussers, die rechtstreeks in de poulefase fonkelen, krijgen in poule E het gezelschap van het Spaanse Malaga, het Roemeense Oradea en de winnaar van de kwalificaties van groep D. Dat zijn Besiktas Istanbul (Turkije), Cholet (Frankrijk), Czarni Slupsk (Polen) of ZZ Leiden, de kampioen van de cross-border fase van de BNXT League.

Telenet Giants Antwerp versus Roel Moors en Göttingen?

Telenet Giants Antwerp moet de kwalificaties van de FIBA Europe Cup afwerken. De Sinjoren kregen wel een beschermde status en zitten rechtstreeks in de halve finale. Zij krijgen in de halve finale de winnaar van Petrolina AEK (Cyprus)-Thor Thorlakshofn als opponent. Als de Giants deze klep nemen komen ze in de finale uit tegen het Duitse Göttingen, met ex-coach/speler Roel Moors, BC Trepca (Kosovo) of Sporting CP Lissabon (Portugal). Bij het Duitse Göttingen is Olivier Foucart assistent-coach van Roel Moors. De halve finale lijkt voor Telenet Giants Antwerp een haalbare opdracht. Een eventuele finale tegen waarschijnlijk Göttingen of Sporting CP Lissabon wordt een zware opdracht. Van de vier kwalificatietornooien stoten de vier groepswinnaars door naar de reguliere fase.