AAN DE START. Dylan Teuns blijft strijdvaardig: “Ik blijf het proberen”, Yves Lampaert: “Goed voor Pogacar dat hij het geel kwijt is”

Dylan Teuns toonde zich gisteren door mee te gaan in de vroege ontsnapping. Succes leverde dat niet op. “De eerste Alpenrit heeft niet het resultaat opgeleverd waar ik op gehoopt had”, zei Teuns in een column van Het Belang van Limburg. “Ik raakte wel mee in de vlucht van de dag, maar die droeg helaas niet tot het einde. Weeral net niet. We hebben al vaak dat scenario gekregen in deze Tour en dat frustreert me wel een beetje.”

“Vandaag wacht ons weer een pittig menu met de Lautaret, Galibier, Croix de Fer en vervolgens aankomst boven op Alpe d’Huez. In de Dauphiné reden we deze rit voor twee derde en toen heb ik toch flink afgezien. Het zal nu niet anders zijn. Al verheug ik me wel op Alpe d’Huez. Op tv lijkt het altijd alsof er heel veel ambiance heerst op die berg. Het wordt mijn eerste keer Alpe d’Huez in een wedstrijd, ik kijk ernaar uit. Of ik opnieuw met een plannetje in mijn hoofd zit? Dat zal van de benen afhangen. Na de start is het vrijwel meteen klimmen geblazen dus ik zal snel weten waar ik aan toe ben.”

“Intussen zijn we over halfweg in deze Tour en met de frisheid valt het goed mee. Voor de tweede rustdag kende ik wel een paar moeilijke dagen, maar de rustdag heeft me duidelijk deugd gedaan. In de rit van dinsdag naar Megève voelde ik al beterschap en ook woensdag zat er snee op mijn benen. Hopelijk kan ik die in deze Tour ook eens verzilveren. Ach, er komen zeker nog kansen. Ik blijf het proberen.”

Fabio Jakobsen staat opnieuw voor een zware dag: “We zullen zien of het vandaag beter gaat”

Het was gisteren even spannend, maar Fabio Jakobsen kwam gisteren nog net binnen de tijd de finish overgereden. Ook vandaag wacht de Nederlander een zware etappe met onder meer een finish op de Alpe d’Huez. “We zullen zien of het vandaag beter gaat”, klonk het voor de start voor de camera van Sporza.

“Ik heb gehoord dat er daar altijd een groot feest is. Hopelijk kan ik er een beetje van genieten, want gisteren was het echt nog knokken op de laatste klim. Ik wist dat het er goed uitzag, maar ik mocht niet stilvallen. Dat zal vandaag ook het geval zijn. Ik zal na de etappe de beelden wel bekijken om te zien wat nu echt allemaal gebeurt op Alpe d’Huez.”

Yves Lampaert ziet Pogacar terugslaan: “Misschien goed voor Pogacar dat hij het geel kwijt is”

Na een loodzware rit gisteren, wacht het peloton vandaag misschien nog wel een zwaardere etappe. Ook voor Yves Lampaert wordt het vandaag opnieuw werken om zijn sprinter Fabio Jakobsen over de cols te krijgen. “We hebben met Fabio wel ons werk gehad om hem over de Galibier te krijgen. Hij had het echt lastig op de top, maar uiteindelijk hebben we het overleefd.”

Met Jonas Vingegaard is er vandaag tevens een nieuwe gele trui. Al ziet Lampaert dat niet meteen als een nadeel voor favoriet Tadej Pogacar. Het is misschien wel goed voor Pogacar dat hij de gele trui niet meer heeft en dat zijn verzwakt team de koers niet meer moet dragen.”

“Volgens mij gaat Pogacar wachten tot op Alpe d’Huez. Door de warmte wordt het een superzware rit en het is nog ver tot Parijs. Hij mag niet te overmoedig worden.”

Dylan Groenewegen hoopt op goede benen: “Hoop dat ik straks ook mooie verhalen heb over de Alpe d’Huez”

“Het gaat een zware dag worden, maar ik heb er wel zin in”, wist sprinter Dylan Groenewegen voor de start te zeggen bij de NOS. “Ik heb Alpe d’Huez nog maar een keer opgereden op training, maar toen was het veel rustiger. “Ik heb gehoord dat er echt heel veel mensen zijn, dus ik kijk ernaar uit om daar aan te komen. De verhalen over die col zijn goed, ik hoop dat ik er straks zelf ook een paar heb. Maar eerst moeten we die andere klimmetjes nog over. Daar gaan we eerst ons best voor doen.”

“Gisteren was het lastig, dus ik hoop dat ik ook vandaag over goede benen beschik en kan overleven. Ik heb veel ploegmaten die me zullen bijstaan. We hebben alles uitgerekend om op tijd binnen te zijn, nu wordt het zaak dat ook goed uit te voeren.”

Bauke Mollema kijkt uit naar de iconische Alpe d’Huez: “Bocht zeven geeft echt een kick”

De Alpe d’Huez is steevast de klim waar de meeste Nederlandse renners naar uitkijken door de vele Nederlandse fans. Zo ook Bauke Mollema. “Het wordt een gekkenhuis”, aldus Mollema. “Dat zorgt ervoor dat de tijd sneller voorbijgaat. Als je door bocht zeven rijdt, komt er echt een walm van geluid over je heen. Dat geeft echt een kick. Als je niet voor het klassement rijdt, heb je toch wat meer tijd om rond je te kijken naar al die gekke mensen. Dat is wel leuk.”

“Het zou mooi zijn om daar vooraan te rijden, maar je moet de benen hebben. Het is nog de vraag of het wel zin heeft om vandaag in de ontsnapping te gaan. De komende dagen komen er nog mooie ritten aan voor de vluchters.”