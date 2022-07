LIVE. Kan Tadej Pogacar revanche nemen in tweede zware Alpenrit?

De twaalfde rit in de Tour de France belooft opnieuw spektakel op te leveren. Dé vraag is of Tadej Pogacar hersteld is van de zwaar verloren veldslag hoog in de Alpen. Al is de voorsprong van 2’22” die Jonas Vingegaard woensdagavond telde, niet min. Neemt Pogacar revanche? Of wordt hij middendoor gekraakt? Uitsluitsel bovenop de Alpe d’Huez, volg de rit hier live op de voet!