Tour van de wederopstanding? Bardet, Thomas en Quintana staan plots in de top vijf

Romain Bardet (tweede op 2’16”): “Het wordt nog één grote strijd”

Romain Bardet is na een afwezigheid van één jaar duidelijk terug in de Tour de France. Alive and kicking. Na de Col du Granon staat hij op een tweede plaats op 2’16” van de nieuwe leider Vingegaard. Na afloop ging hij zich zelfs even in de graskant zetten om te laten bezinken wat hem overkomen was. “Ik ben best blij met mijn dag en mijn derde plaats in de rituitslag. Ik kon op het einde nog wegrijden. Op het einde ging het puur nog om wie de beste benen had overgehouden. Het was de eerste dag waarin de klassementsrenners elkaar echt aanvielen. En dat in een zware etappe. Ik had niet verwacht dat er al op de Col du Télégraphe zo hard zou gereden worden. Gelukkig had ik daar nog Chris Hamilton bij mij die me terug in de kop van de koers bracht”, legde de Franse kopman van Team DSM uit. “Deze Tour is nog niet gedaan. Het wordt nog één grote strijd”, meende de 31-jarige ervaringsdeskundige uit de Auvergne die zowel zes als vijf jaar geleden al tweede werd in Parijs. Insiders beweren dat de spichtige Fransman in de vorm van zijn leven verkeert.

Geraint Thomas (vierde op 2’26”): “Niemand verwachtte dat Pogacar zou kraken”

Geraint Thomas had de gedeeltelijke instorting van Tadej Pogacar ook niet zien aankomen. “Niemand toch”, reageerde de Tourwinnaar van 2018. “Ineens vertraagde hij.”

Op de tweede rustdag nog stelde Thomas dat de Sloveen een niveau beter was dan Contador en Froome. En zie: ‘Pogi’ wordt ineens compagnon de route om de vesting Vingegaard te bestoken. De ex-Tourwinnaar staat momenteel vierde, op vier seconden van de onttroonde leider. “We hadden dat ergens kunnen verwachten dat Jumbo-Visma met een duidelijk plan rond reed. Die ploeg was super sterk. Op de Galibier heb ik ze gewoon wat laten spelen. Wat een gekkenhuis was me dat daar. Ik voelde me oké. Op de Granon ben ik zo snel mogelijk opgereden. Ik kwam bij Pogacar en ineens vertraagde hij. Ik had wel niet verwacht dat Pogacar daar zou kraken. Niemand. Vingegaard heeft nu een duidelijke voorsprong en was vandaag ook super sterk, maar je weet maar nooit. Ik verwacht ook nog dat Pogacar gaat terugslaan. Hij zal het alleszins proberen. Conclusie: we staan er niet slecht voor. Bardet telt als tweede amper tien seconden minder achterstand. Yates staat ook dicht bij mij. Het komt er vooral op aan om goed te recupereren van deze goede dag.”

© Sirotti / Icon Sport

Ineos-Grenadiers heeft met ook nog Tom Pidcock drie elementen in de top elf, al heeft de Tourdebutant met dik elf minuten nu wel een grote achterstand. Hij speelde op de Granon niet meer mee en liep als achttiende binnen. In vergelijking met sommige ‘levende lijken’ kwam hij wel opvallend fris over de streep. Hij heeft nu ook wat ruimte om op een dag een gooi te doen naar ritwinst. Donderdag rijdt Pidcock wel in zijn merkenshirt want Tadej Pogacar rijdt door het verlies van het geel voor het eerst opnieuw in de witte jongerentrui.

Nairo Quintana (vijfde op 2’37”): “Ik heb het podium in Parijs in de benen”

Arkéa-Samsic stak woensdag in de nu al legendarische etappe naar de Col du Granon tot twee keer toe de hand uit naar de dagzege. Eerst met Warren Barguil en daarna met Nairo Quintana die op een ontketende Jonas Vingegaard botste.

Het resultaat is een vijfde plaats op 2’37” van de Deen, maar van twee tot vijf in de stand is er amper tijdsverschil. “Het is altijd frustrerend als je er zo dichtbij komt, maar laat ons vooral deze rit onthouden als die van Warren Barguil die een fantastische raid opzette. Dit is de Barguil van vroeger. Dat doet ook de ploeg opveren”, stelde ploegleider Ledanois.

Nairo Quintana zelf was blij. “Al ben ik maar tweede, het verheugt me. We hebben niet die ploeg om zelf de selectie door te voeren. We moeten de momenten goed uitkiezen. En dat deden we met Barguil en mij. Ik heb het geprobeerd. Ik had de pech dat Vingegaard ontketend was. Anderzijds pak in enkele interessante minuten op grote tegenstanders. Ik denk dat ik het podium van Parijs in de benen hebben. Ik heb geduld. Beetje bij beetje proberen dichterbij te schuiven. Het was nog maar de eerste echte bergrit. Morgen (vandaag, red) is het al opnieuw zwaar. Ik heb voorlopig ook niet echt last van de warmte”, zegde de 32-jarige Colombiaanse outsider voor het podium van Parijs. “Pogacar toonde vandaag ook dat hij een mens is, en geen robot. Mijn motto is eenvoudig. Als je goed bent, moet je genieten van die momenten. Slaat het tegen, dan vecht je je een weg terug.”