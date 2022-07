Winnaar van de prestigieuze vlucht uit Barcelona (1.082 km), Primus Inter Paris bij de Brugse Barcelona Club: voor Marc en Rita Schreurs-Hauben kan het duivengeluk even niet meer op. “En ik dacht aan uitbollen, want ik word stilaan slaaf van mijn 400 duiven. Maar nu ga ik door”, belooft Marc Schreurs (64) uit As.