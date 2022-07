Kinderen dansen op sporen naast rijdende trein: “De overweg is geen speelplein!”

Enkele Britse kinderen speelden begin juli een gevaarlijk spelletje bij een overweg in Grove, een plaatsje nabij Oxfordshire. Een beveiligingscamera filmde hoe ze stonden te wachten bij de sporen tot de locomotief in zicht kwam en vervolgens vlak bij de voorbijrazende trein een dansje opvoerden. De Britse spoorwegbeheerder Network Rail reageert verbolgen op de beelden en verspreidt de video nu om ouders te waarschuwen: “De overweg is geen speelplein! Wijs je kinderen op de gevaren van spelen bij de sporen.”