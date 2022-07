Kangoeroe dreigt te verdrinken in overstroomd gebied, maar kan rekenen op reddingswerkers

Reddingswerkers in de Australische staat New South Wales brachten inwoners die getroffen werden door overstromingen weg met hun bootje toen ze een dier in het water zagen spartelen. Een kangoeroe was in het overstroomd gebied verzeild geraakt, maar het uitgeputte zoogdier dreigde kopje-onder te gaan en te verdrinken. Dane en Tom vanSurf Live Saving NSWaarzelden niet en trokken de kangoeroe in hun bootje om het dier naar een droger plekje te brengen. Delen van Australië worden al weken geteisterd door hevige regenval met overstromingen tot gevolg. Duizenden mensen werden intussen al geëvacueerd.