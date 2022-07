Russische raketaanval op Oekraïense stad Vinnytsia: 12 doden, onder wie jong kind

Drie raketten zouden het centrum van Vinnytsia, in het westen van Oekraïne, donderdag omstreeks 10.50 uur (plaatselijke tijd) getroffen hebben. Volgens politiecommissaris Ihor Klymenko zou één raket een appartementsgebouw vol getroffen hebben en ook nabijgelegen gebouwen beschadigd hebben, waarna een bijzonder grote brand uitgebroken zou zijn.

De teller staat voorlopig op 12 doden – onder wie één jong kind – en 25 gewonden, maar kan naar verluidt nog oplopen. “Wat is dit anders dan een duidelijke daad van terrorisme?”, schrijft de Oekraïense president Volodimir Zelenski op sociale media.

Rusland heeft nog niet gereageerd op het nieuws van dit bombardement, maar ontkende in het verleden meermaals burgerdoelwitten te viseren. Vinnytsia ligt in het westen van Oekraïne, zo’n 200 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Kiev en dus ver van de frontlijnen in het oosten en het zuiden van het land.

