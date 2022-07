Waar eet …. influencer Céline Schraepen? “Vakantiesfeertje alsof ik niet meer in België ben”

Instagrammable plekjes, online content creator Céline Schraepen kent er wel een aantal. Ze deelt haar zomerse hotspots in thuisstad Beringen, Hasselt, Brugge … én op Ibiza.

De 31-jarige Céline Schraepen uit Beringen is al twaalf jaar online creator en we kennen haar van haar populaire Instagram-accounts. Op @celineschh heeft ze meer dan 500.000 volgers en deelt ze alles wat te maken heeft met fashion en lifestyle. Op @nicefamily_ geeft ze een inkijk in haar familieleven en laat ze je kennismaken met man Nick, zoontjes Noah en Lewis én hond Ellie.

Barnaba (Beringen)

© Céline Schraepen

“Het is hier supermooi ingericht, van een roze ballroomachtige zaal tot een wand vol flamingo’s. Very instagrammable! Het Barnaba sharing menu vind ik een echte aanrader: drie voorgerechten, drie hoofdgerechten en een mix van desserts als afsluiter. Zalig lekker!”

Barnaba, Koersel-Dorp 25 in Beringen. Open: ma, do, vrij, za en zo van 11 tot 14 uur en van 17 tot middernacht. Dinsdag en woensdag gesloten. Meer info: https://www.barnaba.be/

Guiliano (Hasselt)

© Foodspots Limburg

“Hier ga ik graag met vriendinnen tafelen. Het is er altijd gezellig én lekker vers. De pasta vongole is een echte aanrader!”

Guiliano, Via Media in Hasselt. Elke dag open van 11.30 uur tot 23 uur. Meer info: https://giuliano.world/nl

Café Latino (Hasselt)

© Café Latino

“Plekjes waar het lijkt alsof je niet meer in België bent … Dit is er zo eentje. Ik heb geen specifieke favoriet op de kaart – alles is er wel lekker – maar ik kom er sowieso ontzettend graag voor die vakantiesfeer.”

Café Latino, Zuivelmarkt 12 in Hasselt. Open: di tem za vanaf 18 uur. Zondag en maandag gesloten. Meer info: http://cafelatino.be/

Cookie’s tapasbar (Brugge)

© Cookie’s tapasbar

“In het kleinste straatje van Brugge vind je deze tapasbar. Superleuk voor een romantische date met je liefste en de tapas zijn er echt subliem.”

Cookie’s tapasbar, De Garre 2 in Brugge. Open: di tem za vanaf 18 uur. Gesloten op zondag en maandag. Meer info: https://www.cookiescafe.be/

Cotton Beach Club (Ibiza)

© Céline Schraepen

“Deze mag niet ontbreken als je ooit eens op Ibiza bent. Het hele interieur is er wit en het uitzicht is prachtig. De kaart is al wat veranderd sinds ik nog daar ben geweest vrees ik, dus ga vooral zelf op ontdekking en laat je verrassen.”

Cotton Beach Club, Carrer Posta de Sol, C/ de Cala Tarida, 21, Illes Balears, Spanje. Elke dag open van 13 uur tot middernacht. Meer info: https://www.cottonlifestyle.com