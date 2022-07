Vrouw (28) verlamd na bezoek aan chiropractor: “Hij scheurde vier slagaders tijdens routinebezoek voor nekpijn”

Caitlin Jensen (28) bracht in juni een bezoek aan een chiropractor – een kraker, in de volksmond – in de stad Savannah, omdat ze last had van nekpijn. Nadat de chiropractor haar nek had gekraakt, moest de vrouw in allerijl naar het ziekenhuis gebracht worden, waar uit tests bleek dat er vier slagaders in de nek van de vrouw gescheurd waren.

“De schade leidde tot een hartstilstand en een beroerte”, schrijft de familie van de vrouw op de GoFundMe-pagina waar gevraagd wordt om donaties om de medische kosten te betalen. “Ze had tien minuten lang geen hartslag.”

Jensen werd gereanimeerd, en bij een operatie konden artsen de schade deels herstellen en een stent plaatsen. Maar de vrouw ligt ook een maand na de feiten nog steeds in kritieke toestand op de dienst intensieve zorgen. De vrouw is weer bij bewustzijn, maar ze is grotendeels verlamd. Voorlopig kan ze enkel met haar ogen te knipperen, met haar hand knijpen, of haar tenen bewegen.

“Dergelijke incidenten zijn zeldzaam, maar mensen moeten zich bewust zijn van het risico”, zegt neuroloog Mollie McDermott van Michigan Medicine. “Een snelle manipulatie van de nek, die door chiropractors gebruikt wordt om het bereik van het gewricht te vergroten, kan leiden tot een dissectie van de wervelslagader, wat dan weer kan leiden tot een beroerte.”

