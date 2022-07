PODCAST. Hoe Mario Goossens drugs mocht slikken op een festival, maar alleen met zijn papa erbij

Arno Zaliger zei over Mario Goossens dat het een muzikant was die drumde met zijn hele lijf in plaats van enkel met zijn hoofd. Dat deed hij bij Noordkaap, Monza, Hooverphonic en Hoodoo Club en doet hij nu nog steeds bij Triggerfinger, Bazart en aan de zij van collega Cesar Zuiderwijk in de band Sloper. Goossens weet dat rock-‘n-roll niet enkel glamour is, maar dat je vaak ook erg lang moet wachten. Als je tourmanager plots onder de bus ligt bijvoorbeeld.