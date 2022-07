Eens wielrenner, altijd wielrennen: Johan Museeuw doet Spartacus Run...met de fiets

Vanavond om 21u30 bij VTM, betreden wielerlegende Johan Museeuw en politica Jinnih Beels het strijdtoneel in ‘Spartacus Run’. De bedoeling is dat de deelnemers het parcours al lopend afleggen. Die boodschap had Johan Museeuw duidelijk niet meegekregen. De ex-renner nam de fiets in plaats van te lopen. Het is echter nog steeds ‘Spartacus Run’ en niet ‘Spartacus Bike’. Het fietstochtje dreigt hem dus heel wat straftijd te kosten.