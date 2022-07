Tadej Pogacar blijft strijdvaardig na oplawaai in Tour de France: “Wie weet pak ik vandaag al drie minuten terug”

Was dat even schrikken gisteren. De ongenaakbaar gewaande Tadej Pogacar (22) zakte heel even grandioos door het ijs. Dat had hij zelf nog het minst zien aankomen. Hij verloor bijna drie minuten over minder dan vijf kilometer en tuimelt gelijk naar de derde plek in het klassement waar ook Thomas en Quintana hem binnen schot houden. Toch blijft hij strijdvaardig. “Het is nog lang tot Parijs.”