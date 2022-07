Op 85-jarige leeftijd is dinsdagavond Marcel Mourmans overleden. Mourmans was de oprichter van de Nederlandse snackfabriek Mora in Maastricht, vlak over de Limburgse grens. Ook was hij eigenaar van Thiessen Wijnkoopers in Maastricht en aandeelhouder van dierentuin GaiaZOO in Kerkrade.