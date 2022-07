Drama tijdens vakantie: 17-jarige jongen op step doodgereden aan camping aan kust

Een vakantie op een camping in Lombardsijde (Middelkerke) is afgelopen nacht op een drama uitgedraaid. Een 17-jarige jongen werd in de nacht van woensdag op donderdag buiten de camping op straat doodgereden door een auto. “De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht”, zegt Patty ‘T Jonck van het parket van West-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde woensdagnacht rond 2.15 uur op de Koninklijke Baan in Lombardsijde, niet ver van camping Albatros. Een bestuurster reed vanuit Nieuwpoort richting Middelkerke toen het vlakbij de camping tot een aanrijding kwam met de 17-jarige jongen op de step.

Hoe en waar dat precies gebeurde op straat wordt onderzocht. De 17-jarige jongen uit Dilbeek bij Brussel overleed ter plaatse. Hij verbleef met familie of vrienden op de camping.

“De precieze omstandigheden van het ongeval waren niet helemaal duidelijk”, zegt Patty ‘t Jonck van het parket van West-Vlaanderen. “Het is niet duidelijk hoe de aanrijding precies gebeurde. In ieder geval kwam het tot een zware botsing. Er werd een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld. Het is nog wachten op hun bevindingen.”

Er wordt ook nagegaan of er verzwarende omstandigheden zijn bij de bestuurster van de auto. Na de aanrijding kwamen de hulpdiensten in allerijl ter plaatse. Een MUG-arts probeerde de jongen nog de dringendste zorgen toe te dienen, maar alle hulp kwam te laat. De brandweer plaatste een tent over het slachtoffer. Door het ongeval was de Koninklijke Baan lange tijd versperd.

De dienst slachtofferhulp van politiezone Middelkerke ging langs op de camping om de familie van de jongen op de hoogte te brengen.