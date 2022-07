Kevin Borlée hoopt meteen te schitteren op het WK atletiek:“Gemengde aflossing zal open en spectaculair verlopen”

De ervaren Kevin Borlée zal tijdens zijn zevende WK atletiek op drie onderdelen in actie komen in het. Vrijdag in het Amerikaanse Eugene probeert hij al meteen te schitteren in de gemengde aflossing 4x400 meter. “Het is moeilijk om favorieten aan te wijzen. Na de Verenigde Staten, die boven de rest uitsteken, zijn er veel onverwachte landen die zich in de kijker kunnen lopen”, aldus Borlée.

Met de gemengde estafette opent Kevin Borlée zijn WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. De ervaren atleet hoopt meteen op de afspraak te zijn. “Alles zal afhangen van de lopers die opgesteld staan, want veel van hen komen ook in actie op individuele wedstrijden”, vertelt Borlée. “Ons doel is de finale te halen en dan zullen we zien wat er mogelijk is”, zei hij.

Volgens Kevin Borlée kan de nieuwe formule, die een volgorde oplegt (man-vrouw-man-vrouw) en de landen beperkt tot een wijziging tussen de reeksen en de finale, de kaarten herschikken. “Het is nu een beetje meer open. De overdracht zal waarschijnlijk spectaculairder zijn omdat de snelheid anders is. We hebben aan dit aspect gewerkt, maar het blijft moeilijk omdat het einde van een 400 meter moeilijk na te bootsen is.”

© BELGA

Sleutel ligt bij de Cheetahs

Als ervaren en traditionele ‘finisher’ van de Belgische estafetteploegen laat Kevin Borlée deze rol nu over aan Camille Laus, zijn partner in het dagelijkse leven. “Ik denk niet dat het correct is dat we maar een verandering kunnen doorvoeren tussen de twee races. Waarom kunnen we er geen twee doen, zoals in de klassieke estafettes?”

“Het niveau van de atletes zal bepalend zijn, want daar kunnen de grote verschillen optreden. Er zijn vaak meer gaten in de finales bij de vrouwen dan bij de mannen. Dat opent mogelijkheden voor sommige landen in deze gemengde estafette”, legde de 34-jarige Belg uit, die zich geen zorgen maakte over de afwezigheid van Cynthia Bolingo, op papier de snelste Cheetah. “De dames hebben laten zien dat ze sterk zijn en we hebben een heel mooie vijver om uit te vissen. Het doel is om ons te plaatsen voor de finale.”

Na de gemengde aflossing zal Kevin Borlée nog deelnemen aan de individuele 400 meter, met de reeksen gepland voor zondag, en de mannenaflossing met de Tornados, met de eerste ronde op zaterdag 23 juli.