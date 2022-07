Younes en Eline van ‘Huis Gemaakt’ kunnen “hun” huis niet kopen: “Onbetaalbaar, ondanks crowdfunding”

Younes en Eline kunnen dankzij het ingezamelde geld een huis kopen, al zal het niet het droomhuis zijn waar ze maandenlang aan werkten. Dat hebben ze moeten inzien nu ze de officiële vraagprijs te horen kregen. Amaury Verelst van makelaarsbureau A. Verelst Development, dat de twee overblijvende panden verkoopt, liet Eline en Younes weten dat het huis in augustus te koop gezet wordt voor 400.000. “Enkel voor hen wilden we een tegemoetkoming doen van 25.000 euro”, vertelt Verelst aan Het Laatste Nieuws. Het koppel vond echter geen lening voor dat bedrag.

“Het is onbetaalbaar voor ons, ondanks de crowdfunding”, zegt Younes in een video van VTM. Het is een heel bittere pil om te slikken voor het koppel, maar ze kunnen het hoofdstuk nu wel afsluiten. Het plan is om verder te sparen en op zoek te gaan naar een ander huis, aldus Eline.