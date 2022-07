Jacques Borlée en Carole Bam kijken uit naar mixed relay 4x400m: “Nog nooit zo sterk geweest”

“De kwalificatie voor de finale is natuurlijk het belangrijkste”, stak Jacques Borlée van wal tijdens het persmoment. “Nadien zullen we de strategie voor de finale bepalen, op welke manier we het best kunnen strijden voor een medaille. De Dominicaanse Republiek is de topfavoriet, gevolgd door de Verenigde Staten. Wij hebben pas de negende chrono van alle deelnemers achter onze namen, maar we zitten toch kort bij de vijfde plaats. De kans op een medaille bestaat dus, al moeten we wel realistisch zijn. Voor de reeksen hebben we slechts 5 à 10 procent kans, in de finale misschien 30 procent. Alles hangt af van de selecties en de omstandigheden.”

Kevin Borlée, Alexander Doom en Christian Iguacel bij de mannen, Camille Laus, Helena Ponette en Naomi Van Den Broeck bij de vrouwen zijn de geselecteerde atleten voor deze aflossing. De sfeer zit goed en dat kan ook bijdragen tot succes. “De onderlinge ambiance kan ons naar een hoogtepunt stuwen. De stage die we achter de rug hebben, heeft daartoe bijgedragen. Op de wedstrijddag komt het er dan weer op aan rustig, sereen en intelligent Jacques .”

Cheetahs in bloedvorm

Ook Carole Bam leeft met vertrouwen toe naar de openingsdag, ondanks de afwezigheid van de geblesseerde Cynthia Bolingo, op papier haar snelste loper. “Mijn Cheetahs zijn nooit eerder zo sterk geweest, we kunnen de competitie dus met opgeheven hoofd en ambitie aanvangen. De plaatsen zijn duur in deze selectie. Helena Ponette kwam erbij voor het WK indoor in Belgrado en sindsdien is het snel gegaan voor haar. Er zit een positieve tendens in dit gemengde aflossingsproject. Het is een plezier hier te zijn.”

De ervaren Camille Laus is de slotloopster. De aanvoerster van de Cheetahs ziet mogelijkheden. “We hebben de kwaliteiten om door te stoten naar de finale. De sfeer in de groep is uitstekend en daar kunnen we op bouwen. Daar is ook hard aan gewerkt en we zijn er klaar voor.”

Laus hoopt Paulien Couckuyt snel weer te zien in Eugene. Zij testte onlangs positief op het coronavirus en zit momenteel nog in Irvine in quarantaine. Op 19 juli moet ze in principe in actie komen in de reeksen van de 400m horden, vier dagen later is er de aflossing bij de vrouwen. “We hopen dat ze snel naar hier kan komen. We hebben er alles aan gedaan opdat ze zich beter zou voelen. We denken altijd dat we van dat coronavirus verlost zijn, maar dan steekt het plots toch weer op.”