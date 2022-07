Sir Mo Farah doet uit de doeken waarom hij net nu zijn verhaal deed: “Voor mijn vrouw en kinderen”

De BBC-documentaire over Sir Mo Farah zindert nog altijd na. De viervoudig olympisch kampioen vertelde daarin als kind door mensenhandelaars werd meegenomen en in Groot-Brittanië als negenjarige moest werken als huishoudster in ruil voor wat eten. De atleet vertelt nu ook waarom hij nu zijn verhaal deed.

Sir Mo Farah, viervoudig Olympisch kampioen, onthulde in een BBC-documentaire hoe hij illegaal vanuit Somalië naar het VK werd gebracht, nadat zijn vader in de Somalische burgeroorlog was omgekomen en hij vervolgens de naam van een ander kind had aangenomen.

Farah werd als negenjarig kind door mensenhandelaars meegenomen naar Groot-Brittannië en werd er gedwongen om te koken en schoon te maken voor het gezin. Hij werkte als huishoudster en zorgde voor kinderen die jonger waren dan hij. Ondertussen startte de politie ook een onderzoek naar de beweringen over mensenhandel van Farah.

In een post op sociale media zei Sir Mo gisteren dat zijn familie zijn ‘meest trotse prestatie’ was en dat hij zijn onthullende film over zijn verleden ‘voor hen’ maakte. De Brit deelde op sociale media een foto van zijn gezinnen met de Britse vlag ernaast. Hij schreef: “Ik ben zo trots dat ik Groot-Brittannië heb vertegenwoordigd en heb bereikt wat ik heb als atleet. Maar mijn meest trotse prestatie zal altijd een echtgenoot en vader zijn voor mijn geweldige familie.”

“Ik heb deze documentaire voor hen gemaakt, zodat ze meer konden begrijpen over de ervaringen die ertoe hebben geleid dat we de familie zijn geworden die we nu zijn. Niet elk kind zal de gemakkelijkste start in het leven hebben, maar dat betekent niet dat ze niet door kunnen gaan met het verwezenlijken van hun dromen. Ik hoop dat jullie later allemaal kijken en ik kan niet wachten om te horen wat jullie ervan vinden.”

LO-leerkracht als reddende engel

In de documentaire onthult de atleet, geboren als Hussein Abdi Kahin, ook hoe ver zijn heldhaftige gymleraar Alan Watkinson ging om hem te helpen ontsnappen aan een leven van vermeende slavernij, het Britse staatsburgerschap te verkrijgen en zijn sportieve dromen te volgen.

“Mo om het punt te krijgen waarop hij zijn Britse staatsburgerschap had, was een vrij lang proces”, vertelde de leerkracht. “Het ging om een ​​paar uitstapjes naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, veel brieven en het invullen van formulieren. Er gebeurde veel op de achtergrond.”

Sir Mo en zijn leraar hebben jarenlang een hechte band gevormd, wat er zelfs toe heeft geleid dat de heer Watkinson de getuige was op zijn bruiloft in 2010. Farah gaf toe dat hij had geworsteld met het idee om zijn geheime verleden openbaar te maken en dat hij bezorgd was om zo zijn leraar in de problemen te brengen. Watkinson : “Je hebt het me verteld, de school wist ervan, iedereen wist ervan. Maar zelfs toen je door het proces van de sociale diensten ging, bleef je jezelf.”