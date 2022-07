Met zijn hoofd in Barcelona: misnoegde Robert Lewandowski hervat de trainingen bij Bayern

Ook Robert Lewandowski is opnieuw aan het trainen. De Poolse spits hoopte deze zomer een transfer te maken naar Barcelona, maar voorlopig is er nog geen witte rook. De Pool was zo genoodzaakt zich opnieuw aan te melden bij Bayern München, al was dat niet met het nodige enthousiasme.

Robert Lewandowski speelt al sinds januari 2014 voor Bayern München. Sindsdien scoorde hij het ene doelpunt na het andere voor de Rekordmeister. Ook dit seizoen hoopten de Duitsers dat de Pool opnieuw voor doelpunten zou zorgen. Lewandowski zag het echter anders. De 33-jarige spits is al in de nadagen van zijn carrière en hoopte nog een toptransfer te maken. Barcelona toonde interesse en ook Lewandowski wou graag naar Camp Nou.

Tot een transfer kwam het voorlopig nog niet. De Pool was dan ook genoodzaakt om zich opnieuw aan te melden bij zijn club om de trainingen te hervatten. De spits leek allesbehalve gemotiveerd.

Zo kwam hij al een paar minuten te laat bij de club en was vervolgens de laatste die op het veld verscheen. Daar sprak hij nauwelijks met zijn ploeggenoten en toen Julian Nagelsmann een praatje hield, leek de spits meerdere keren geen interesse te tonen.

Ook op het veld vlot het niet

Na een paar krachtoefeningen, was het tijd voor de spelers van Bayern om de training af te sluiten met een wedstrijdje. Maar ook dat liep niet naar behoren. Hij werd ervan beschuldigd dat hij niet serieus voor de bal ging en er maar wat verloren bij stond. Scoren deed de Pool niet.

Lewandowski zat in de verliezende ploeg en moest vervolgens als straf een aantal push-ups doen. Daar had de spits echter geen zin in: terwijl zijn teamgenoten de straf uitvoerden, zette Lewandowski zich even aan de kant om wat te drinken. Na afloop van de training was de Pool er ook als de kippen bij om het trainingscomplex te verlaten.

