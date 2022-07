Zij vliegen er nu al in: met de feestvlucht van Oslo naar Tomorrowland

“Tomorrowland, zijn jullie er klaar voor?” Met deze zin zet Ethan Shore van DJ-duo Good Boys het feest op de eerste partyflight naar Tomorrowland in gang. Aan boord hoofdzakelijk dronken Noren, ook wat teleurstellend nuchtere pers en één dronken Australiër. De gordijnen zijn net naar boven geschoven, de lichten zijn gedoofd, en doorheen het vliegtuig kan je de glowsticks zien oplichten. De muziek staat loeihard en de speciaal ingehuurde dansers geven het beste van zichzelf. De passagiers moeten wel op hun stoelen blijven zitten, maar doen gewillig mee en laten van zich horen. Een aantal vroege piekers slaagt er ondanks de opzwepende beats toch in om een schoonheidsslaapje te houden.

Anderhalf uur lang wordt er gesprongen, gedanst, geroepen en gefeest tot het belletje van de cabin crew chef laat weten dat het tijd is om te landen. De muziek gaat uit, de gordijnen gaan naar beneden, gordels klikken weer vast en het tumult gaat liggen. In tien minuten verandert de feestvlucht weer in een gewoon vliegtuig. De passagiers laten het allemaal gebeuren, hoogstwaarschijnlijk enkel omdat ze weten dat het grootste feest nog moet komen.

De vlucht vanuit Oslo is de eerste van tien feestvluchten en 393 gewone vluchten. In totaal zal Brussels Airlines 24.838 passagiers van 133 verschillende nationaliteiten veilig tot in Boom brengen.

