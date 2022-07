Harry en Olga uit ‘The sky is the limit’ zijn voor het eerst ouders geworden

Harry Schurmans (59) en Olga Zelenko (40) – beter bekend als Harry en Olga uit ‘The sky is the limit’ – zijn dinsdag ouders geworden van een dochtertje, Cataleya Nina Schurmans.

Het is het eerste kindje voor het koppel, maar het gaat om een bewuste keuze, vertelde Harry een paar maanden geleden nog in Story. Het koppel wilde al langer een kind, maar lange tijd zonder succes. Hij wordt 60 in oktober, zij werd 40 in mei. “Klopt, maar ik vind mezelf absoluut niet te oud”, lachte Zelenko toen. “Toen een kennis op zijn 62ste papa werd, vond ik dat heel oud”, aldus ook Schuurmans. “Maar ach: Hugh Hefner van de Playboy Mansion was nog een pak ouder. Ik ben wel blij dat het een meisje wordt. Ik zie mezelf op mijn zeventigste niet meer voetballen, en ik denk toch dat een dochter andere interesses zal hebben.”

De bevalling zal niet te zien zijn in het volgende seizoen van ‘The sky is the limit’, waarvan de opnames momenteel lopen. “Néé, zo ver gaan we niet, dat hou ik liever intiem”, zei Zelenko daarover in het verleden. “Ik wil ook niet dat ze filmen wanneer ik weeën heb en naar het moederhuis wordt gebracht”, klonk het toen.