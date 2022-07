Overgangspresident Sri Lanka wil consensuskandidaat als premier

De nieuwe premier moet aanvaardbaar zijn voor de regeringspartij en de oppositie, aldus Wickremesinghe.

Sri Lanka is in een zware politieke en economische crisis beland. Na hevige protesten is president Gotabaya Rajapaksa naar het buitenland vertrokken. Premier Wickremesinghe werd woensdag aangesteld tot waarnemend president. Ondertussen is Rajapaksa nog niet afgetreden, hoewel hij dat wel had aangekondigd.

Wickremesinghe kondigde na zijn benoeming de noodtoestand af. Er geldt nu een avondklok en het leger kreeg de opdracht de veiligheid en orde te verzekeren.

De oppositie vroeg het vertrek van Wickremesinghe als premier. Veel betogers willen dat hij uit alle functies wordt ontzet.

