Nieuw zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt

De experts vonden het portret dankzij een röntgenfoto, gemaakt van de achterkant van een schilderij dat Van Gogh in 1885 heeft geschilderd van een vrouw uit Nuenen. Het zelfportret, dat voorlopig verscholen blijft achter karton en een stevige laag lijm, heeft hij vermoedelijk in 1887 geschilderd in Parijs.

Het schilderij bevindt zich sinds 1960 in de collectie van het museum in Edinburgh. Het onderzoek vond plaats ter voorbereiding van de tentoonstelling “A Taste for Impressionism”, die over twee weken opent. Daarin zal niet alleen het portret van de boerin te zien zijn, zoals het plan was, maar ook de röntgenfoto die een idee geeft van het zelfportret.

Na de expositie zal een restaurator het gezicht van Van Gogh, in alle rust en zonder deadline, achter het karton en de lijm tevoorschijn halen.

Om geld uit te sparen gebruikte Van Gogh eerder door hemzelf beschilderde doeken. Hij werkte soms over de oude voorstelling heen en soms draaide hij de doeken om. Zo ontstonden twee schilderijen op één doek.