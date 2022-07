Eerst nog even de handen ontsmetten: video toont erg trage reactie van politie tijdens schietpartij in school Uvalde

77 minuten. Zo lang duurde het alvorens de politie ingreep bij de dodelijke schietpartij in een school in het Amerikaanse Uvalde. Dat blijkt uit een video die - tot grote ontsteltenis bij de ouders van de getroffen kinderen - dinsdag online verspreid werd. Bij de schietpartij kwamen 19 kinderen en 2 leerkrachten om het leven.

Op dinsdag 24 mei crasht de achttienjarige Salvador Ramos eerst met zijn pick-uptruck op de parkeerplaats van de Robb Elementary School in Uvalde (Texas) om vervolgens met een semiautomatisch geweer het schoolgebouw binnen te stappen. Dat gebeurt om 11.33 uur, zo blijkt uit een 82 minuten durende video die dinsdag online werd verspreid door de Texaanse krant Austin-American Statesman en de lokale zender KVUE. Leerkrachten die de zwaarbewapende jongeman al hadden gezien, hebben op dat moment de hulpdiensten al verwittigd.

Alcoholgel

Ramos vuurt eerst enkele schoten af in een klaslokaal en richt zijn geweer - om 11.37 uur, zo blijkt uit de videobeelden - vervolgens op de eerste agenten ter plaatse. Die grijpen niet meteen in, maar trekken zich terug verderop in de gang. Ondanks het feit dat er steeds meer agenten opdagen - met steeds zwaardere wapens en betere bescherming -, blijft een interventie nog uit. Pas tegen 12.21 uur naderen ze het klaslokaal opnieuw, nadat er nogmaals vier schoten waren gehoord.

De agenten blijven echter nog een tijdje heen en weer lopen, sommigen controleren hun wapens, anderen praten, nog anderen zijn bezig met hun smartphone of bestuderen de plattegrond van de school. Om 12.30 uur gaat een van de agenten zelfs zijn handen nog ontsmetten aan een toestel met alcoholgel in de gang van de school. Het duurt dan nog eens twintig minuten, alvorens de schutter definitief wordt uitgeschakeld. Op dat moment heeft hij al 21 dodelijke slachtoffers op zijn geweten: 19 kinderen en 2 leerkrachten.

“Je hebt me gebroken”

Het aarzelende optreden van de politie was eerder al bekendgeraakt, maar door de verspreiding van de video is de kritiek op de ordediensten opnieuw fors aangezwengeld. Al komen ook de krant en de zender die de beelden online plaatsten, zwaar onder vuur te liggen. De ouders van de slachtoffers reageren furieus. “Aan de persoon die de beslissing nam om deze video te verspreiden, proficiat. Je hebt me gebroken”, getuigt Kimberly Rubio, wiens tienjarige dochter Lexi om het leven kwam bij de schietpartij. “De wereld ziet een persoon schieten in een verduisterde deur. Ik zie hem en hoor hem mijn dochtertje vermoorden. En haar klasgenootjes. Hoeveel pijn moet één iemand kunnen verdragen?”

Dezelfde reactie bij Gloria Cazares, die haar dochter Jackie verloor. “Dit is het tegenovergestelde van wat de nabestaanden wilden”, schrijft ze op Facebook. “Als je een echte vriend bent, deel deze beelden dan alstublieft niet. Ik wil het niet zien. Onze harten zijn opnieuw verbrijzeld.”

“We worden hier omvergeslagen door gelekte beelden”, zegt ook Angel Garza, die zijn tienjarige dochter Amerie Jo verloor. “Het kan me niet schelen of je een officier van Justitie bent, een woordvoerder, een raadslid of een senator. Wie denk je wel dat je bent om beelden van onze kinderen vrij te geven terwijl ze niet meer voor zichzelf kunnen spreken? Je gaat zelfs nog verder door hun laatste momenten aan de hele wereld te laten zien. Waarom denk je in godsnaam dat zoiets oké is?”

Noch de krant noch de zender hebben bekendgemaakt hoe ze aan de beelden zijn gekomen, al plaatste de Austin-American Statesman wel een begeleidend berichtje om de beslissing te verdedigen. Eerder hadden Texaans gouverneur Greg Abbott en het wetgevend comité van de staat dat onderzoek doet naar de schietpartij, er al om gevraagd om de bewakingsbeelden vrij te geven, maar de officier van Justitie had daar bezwaar tegen aangetekend. (Michaël Temmerman)