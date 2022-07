Welkom in Eugene, welkom in Nafi Town: het WK vindt plaats in hét epicentrum van de Amerikaanse atletiek

Een zakdoek groot, maar niet toevallig strijkt het WK atletiek vanaf vrijdag voor de eerste keer in Amerika neer, in het nochtans petieterige Eugene. In Oregon spreken ze graag over de ‘Hayward Magic’. Waar niet Caitlyn Jenner, celeb-aanwas van de Kardashians, maar Bruce Jenner, toenmalig wereldrecordhouder tienkamp, bekend is. Waar niet enkel The Simpsons maar ook Nafi Thiam een beetje thuis is. “Ik hou nog altijd evenveel van sport als mijn eerste dag.”