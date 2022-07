De Red Flames willen stunten tegen topland Frankrijk: “Een gelijkspel zou fantastisch zijn”

De Red Flames (FIFA 19) willen stunten tegen topland Frankrijk (FIFA 3) en hopen op een gelijkspel. Daarvoor laten de Belgen niets aan het toeval over. Ze verlieten gisteren hun basiskamp in Wigan al om zo’n 140 kilometer verderop te overnachten in Rotherham, waar de wedstrijd gespeeld wordt. “Ik heb het woord underdog geen enkele keer gebruikt”, toonde bondscoach Ives Serneels zich zelfzeker.

Zijn jullie geschrokken van de overtuigende 5-1-zege van Frankrijk tegen Italië?

Janice Cayman: “Toen we in de bus na onze wedstrijd de score zagen, waren we wel onder de indruk dat het bij de rust al 5-0 stond. Ik hoop dat het ons niet overkomt, maar je ziet dat Frankrijk op alle vlakken verder staat dan België. Het zou mooi zijn mocht ons land daar een voorbeeld aan nemen. Er was de laatste jaren veel gerommel bij de Fransen, maar als je die zege tegen Italië ziet, vrees ik dat de sfeer vrij goed zit en we daar dus niet van zullen profiteren.”

Ives Serneels: “Ik was wel wat geschrokken, ja. Frankrijk heeft bevestigd dat het een van de favorieten voor EK-winst is, maar dat boezemt ons eigenlijk geen angst in. Integendeel, we kijken ernaar uit. Het is voor onze groep een fantastisch moment om te zien wat wij daar tegenover kunnen zetten. Die ruime zege van Frankrijk heeft niets aan onze aanpak veranderd. We wisten voor het toernooi al voor 90% zeker hoe we tegen hen wilden spelen.”

Welke tactiek mogen we verwachten tegen de Fransen?

Cayman: “Frankrijk zal vooral het balbezit hebben. Als wij hem hebben, gaan we ze zo veel mogelijk pijn proberen te doen. Maar het wordt een andere match dan tegen IJsland.” (Kapitein Tessa Wullaert zei eerder al dat de ploeg de bus zal parkeren en zal loeren op de counter, red.)

Serneels: “We zullen net als tegen IJsland klaar zijn vanaf de eerste minuut. We zijn realistisch en beseffen dat we niet vaak de bal zal hebben, maar als we hem hebben moeten we proberen om er iets mee te doen. Het zou best kunnen dat ik dezelfde elf als tegen IJsland de wei instuur. Ik heb de opstelling al in mijn hoofd, maar ik wil nog wat dingen zien op training wat frisheid en herstel betreft. Morgenvroeg (vandaag, red.) hakken we de knoop door. Maar Janice en Elena Dhont zullen vandaag (gisteren, red.) zeker de volledige training afwerken.”

Welk resultaat is realistisch voor de Red Flames?

Cayman: “Ik denk dat een gelijkspel mooi zou zijn voor ons. Als we dan toch zouden verliezen, dan toch hopelijk met zo weinig mogelijk tegendoelpunten. Maar het staat niet vast dat we verliezen, hè. We hebben hier in het verleden (in april 2016 tegen Engeland 1-1, red.) al eens een groot land pijn kunnen doen, dus hopelijk lukt dat opnieuw. Ik scoorde toen, van mij mag dat morgen (vandaag, red.) opnieuw gebeuren.” (lacht)

Serneels: “Ik heb het woord underdog geen enkele keer gebruikt tot nu toe om eerlijk te zijn. Geloof in jezelf, dat heb ik tegen mijn speelsters gezegd. We moeten al onze middelen in de strijd te gooien, zodat we de wedstrijd met een goed gevoel kunnen afsluiten. We gaan voor een positief resultaat, maar als we niet verliezen zal het al fantastisch zijn. Met 0-0 zouden we zeker tevreden zijn. Daar moeten we eerlijk in zijn en zo gaan we ook de wedstrijd aanvatten.”