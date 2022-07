Wereldkampioene Ellen van Dijk blijft Wiebes voor in proloog Baloise Ladies Tour en is meteen de eerste leidster

Ellen van Dijk heeft de proloog van de achtste 8e Baloise Ladies Tour, de vroegere BeNe Ladies Tour op haar naam geschreven. In de straten van het Nederlandse Utrecht was ze elf seconden sneller dan haar landgenote Lorena Wiebes.

De 35-jarige Nederlandse uit de Trek-Segafredo-ploeg legde het 3,9 kilometer lange traject af in een tijd van 5:08.218. Lorena Wiebes moest 11 seconden toegeven, Esmée Peperkamp deed 14 seconden minder goed waardoor het podium helemaal bevolkt werd door Nederlandse rensters. Beste Belgische werd Fien Van Eynde met een 18e plaats in een tijd van 5:35.

Eerder dit seizoen won Van Dijk al een etappe in de Setmana Valencia, de tijdrit en het eindklassement van de EasyToys Fryslan Tour en het Nederlands kampioenschap tijdrijden.

Het was de Nederlandse Maureen Arens die, als 11e gestarte renster, met 5:36 een eerste richttijd neerzette. Tot de Française Audrey Cordon Ragot daar ineens 14 seconden van af deed. De Nederlandse Esmée Peperkamp kwam enkele honderdsten van een seconde te kort om beter te doen. Wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk ging daarop van start. De Nederlandse zoefde over de vlakke omloop en klokte af in een verpletterende tijd van 5:08.281, goed voor een gemiddelde snelheid van 45,54 kilometer per uur. Meteen werd duidelijk dat het bijzonder moeilijk zou worden om deze prestatie te verbeteren.

De Britse Georgi Pfeiffer reed binnen na 5:23. Met Lorena Wiebes, Elynor Backstedt en Mieke Kröger konden de laatste drie rensters een gooi doen naar de zege. De Nederlandse Wiebes klokte af na 5:19 en werd daarmee tweede. De Britse Backstedt deed het in 5:25, terwijl de Duitse Mieke Kröger een tijd liet optekenen van 5:24, goed voor een zevende plaats.

Morgen/donderdag staat de eerste rit in lijn op het programma van deze Baloise Ladies Tour. Dit met start en aankomst, na 128,6 kilometer, in de Kerkstraat van het Oost-Vlaamse Zulte. In deze etappe zijn onder meer de kasseizones van de Huisepontweg in Wannegem-Lede, Nokeredorp en de Herlegemstraat in Kruisem opgenomen.