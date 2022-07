Silvia’s kattenhotel is volledig volzet deze zomer. — © Serge Minten

Herk-de-Stad

Deze zomer nog op zoek naar een honden- of kattenhotel? Te laat, alles is al lang volzet. Vooral baasjes die een dier in huis haalden tijdens de lockdown, hebben niet door dat ze een verblijf ruim op voorhand moesten boeken. “Momenteel stromen de aanvragen voor de eindejaarsperiode al binnen.”